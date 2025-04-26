شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ الشرقية الارتقاء بالقطاع الزراعي وخدمات المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك لبحث ومناقشه سبل الارتقاء بالقطاع الزراعي والخدمات المقدمة المزارعين بالمحافظة.

جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها صباح اليوم لمحافظة الشرقية لافتتاح موسم حصاد القمح وتفقد عددا من مشروعات التعاون والإصلاح الزراعي بمركزي بلبيس والزقازيق.

وخلال الاجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية، والتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، في سبيل تنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن تصدر المحافظة خلال السنوات السابقة المركز الأول علي مستوى محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصول استراتيجي هام يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.

ومن ناحيته، أوضح محافظ الشرقية أن المساحة المنزرعة لهذا العام قمح بالمحافظة بلغت 370183 فدان موزعين علي مراكز ومدن المحافظة وتم الانتهاء من تجهيز 55 موقع لاستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و42 شونه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طن.

وفي نهايه الاجتماع أهدي محافظ الشرقية لوزير الزراعة شعار المحافظة تقديراً لمجهوداته الدائمة في دعم القطاع الزراعي على أرض المحافظة وتوفير كافة احتياجات المزراعين من البذور والأسمدة لتحقيق انتاجيات زراعية عالية.