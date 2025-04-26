شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لاجتماع ترامب وزيلينسكى فى روما بعد "خناقة" البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

نشر مكتب الرئاسة الأوكرانية صورا للرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى أثناء لقاء بينهما قبل جنازة البابا فرنسيس فى روما.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، إنه عقد اجتماعا رمزيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكون اجتماعا تاريخيا لو تم التوصل إلى نتائج مشتركة خلاله.

وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر منصة إكس نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه ناقش مع ترامب بعض القضايا من بينها حماية أرواح الشعب الأوكراني والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، بالإضافة إلى تحقيق سلام دائم يمنع اندلاع حرب أخرى.

بدوره، أكد البيت الأبيض أن ترامب التقى زيلينسكي، وأجريا نقاشا مثمرا للغاية، حسب وصفه.



ترامب وزيلينسكى



ترامب وزيلينسكى