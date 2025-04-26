شكرا لقرائتكم خبر عن من القديس بطرس لكنيسة سانتا ماريا.. روما تودع البابا فرانسيس بالدموع والتصفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر الآلاف من المؤمنين بوفاة البابا فرانسيس، وامتلأت ساحة القديس بطرس بمراسم الوداع العاطفية التي اتسمت بالصلاة والصمت والتصفيق، وفي حين أشادت الكنيسة بالبابا الذي غيّر وجه الكاثوليكية، نجحت عملية أمنية مثيرة للإعجاب في ضمان الهدوء خلال الوداع التاريخي. يرقد الآن البابا فرنسيس، الذي أحبه كثيرًا، في ضريح مريم العذراء.



عربة بابا الفاتيكان الراحل



وبين الدموع والصلوات والصمت المطبق الذي تخلله التصفيق العفوي، فضلاً عن بحر من الهواتف المحمولة الحريصة على التقاط اللحظة التاريخية، ودع العالم خورخي ماريو بيرجوليو، أول بابا من أمريكا اللاتينية، في حفل جمع بين عظمة الطقوس وعاطفة الإرث الذي لا ينسى.

بعد القداس الجنائزي للبابا فرنسيس صباح اليوم السبت 26 أبريل 2025، برئاسة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، انطلق موكب الجنازة إلى كنيسة القديسة سانتا ماريا ماجورى ، أحد الأماكن الأكثر محبة للبابا فرنسيس، و سيتم دفن رفاته في هذا المزار المريمي، الأقدم في الغرب، تحقيقًا لرغبته في الراحة بجانب العذراء، التي زارها مرات عديدة قبل، وكذلك اثر نهاية فترات دخوله المستشفى.

على طول الطريق عبر المدينة من الفاتيكان إلى البازيليكا، تقدر السلطات أن حوالي 200 ألف شخص كانوا حاضرين لحضور الوداع الأخير للبابا فرانسيس.

وفي حين تم التعبير عن الإيمان بالأغاني والدموع والصلوات، كانت الأجهزة اللوجستية والأمنية التي تم نشرها للجنازة مهيبة وصامتة في الوقت نفسه. وشارك في الجهود الأمنية والطبية واللوجستية أكثر من 10 آلاف شخص. ومن بينهم 4000 ضابط شرطة، و2000 ضابط مرور، و4000 متطوع، تم تنسيقهم لضمان عدم حدوث أي شيء يفسد الوداع الأخير للبابا.

وشملت العملية قناصة على أسطح المنازل، ووحدات الكلاب، ومتخصصين في إبطال القنابل، ودوريات نهرية على نهر التيبر. وفي السماء، كانت المروحيات والطائرات بدون طيار تراقب محيط المنطقة، بينما على الأرض، تم نشر وحدات مكافحة الإرهاب والتخريب ومركبات خاصة للحماية النووية والبيولوجية والكيميائية والبيولوجية والكيميائية للكشف عن المواد السامة أو المشعة.

ولأول مرة في احتفال بابوي، تم استخدام تكنولوجيا الجيش المضادة للطائرات بدون طيار، القادرة على اعتراض التهديدات الجوية المجهولة. بالإضافة إلى ذلك، قامت معدات التشويش بحجب إشارات الهاتف المحمول المشبوهة كإجراء احترازي ضد الهجمات التكنولوجية المحتملة.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، حشدت منظومة "أريس 118" 50 سيارة إسعاف، وستة مراكز طبية متقدمة، وأكثر من 20 وحدة إطفاء، مما ضمن الاستجابة السريعة لأي طارئ وسط حشود متحمسة، وفي بعض الحالات مرهقة، من الانتظار الطويل.

عند الوصول إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري، يتم إجراء مراسم الدفن بشكل خاص. تم بناء القبر من الرخام من منطقة ليجوريا الإيطالية، ولا يحمل القبر سوى نقش "فرانسيسكوس" ونسخة طبق الأصل من صليبه الصدري. تم إعداد مكان قبر البابا في مكان مخصص في الممر الجانبي لكنيسة سانتا ماريا ماجوري، بين كنيسة بولين (كنيسة سالوس بوبولي روماني) وكنيسة سفورزا، ويقع بجوار مذبح القديس فرانسيس.