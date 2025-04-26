شكرا لقرائتكم خبر عن هل إسرائيل وراء انفجار ميناء إيران؟.. إعلام عبرى يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نفت وسائل إعلام عبرية، أن تكون إسرائيل وراء انفجار ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس الإيراني، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا وخسائر مادية ضخمة.

وأكدت صحيفة "معاريف"، نقلا عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قوله: "لا علاقة للجيش بالانفجار الذي وقع في إيران".

من ناحية أخرى، أعلنت الطوارئ الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران إلى 561 شخصا.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات في هرمزجان، أن التحقيقات جارية في المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، وأعلن أنهم يعملون على تحديد سبب الحادث بسرعة وسيتم الإعلان عنه للرأي العام قريبا.