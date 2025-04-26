شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال إنشاء كوبري C3 و"سكن لكل المصريين" بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم يتفقد المدينة التراثية ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وأعمال انشاء كوبرى تقاطع طريق C3 بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتابع وزير الإسكان خلال الجولة مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح عن الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال، موجها بإعداد دراسة مرورية، وتعظيم عرض الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية بالمنطقة.

كما تفقد وزير الإسكان مرورا بالركاب المشروع السكني الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، وأشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى ان المشروع يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالمشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بمنطقة مجمع السينما بالمدينة التراثية، وكذا تابع أعمال الكهرباء بالمنطقة التراثية التى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، مشددا على ضرورة الانتهاء من باقى الأعمال بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.