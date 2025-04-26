شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير العمل فى عدد من الملفات التى تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل فى مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التى تنفذها الوزارة على أرض المحافظات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات التنافسية التى تتمتع بها المحافظات بما يساهم فى توفير فرص العمل فى القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.