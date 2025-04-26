شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الرأى العام بإعلام القاهرة يكرم صناع الدراما الرمضانية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت، منذ قليل، فعاليات ندوة مركز دراسات وبحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك لإعلان نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول دراما رمضان 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقد حرص مركز بحوث الرأى العام على تكريم القائمين على صناعة الدراما فى هذا الموسم بين منتجين ومخرجين وممثلين وكتاب صحفيين وأكاديميين، ومن بينهم المنتجة دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف هلال مدير قنوات mbc مصر، ومحمد سري مدير شركات شركة ميديا هاب، والمخرج كريم الشناوي، والفنان طه دسوقي كأفضل ممثل شاب، والفنان مصطفى عماد، والكاتب الصحفى محمد أحمد طنطاوي مدير تحرير الخليج 365، وعدد من القائمين على المركز.

وكان مركز دراسات وبحوث الرأى العام قد أجرى استطلاعًا للرأى شمل 1100 مفردة من جميع فئات المجتمع المصرى، بهدف التعرف على تفضيلات الجمهور للأعمال الدرامية التى تم عرضها خلال شهر رمضان 2025، وكشفت النتائج عن أبرز اختيارات الجمهور وأفضل الأعمال من وجهة نظرهم.