هل تتعرض مصر لأقوى عاصفة رملية خلال أيام؟.. شرح تفصيلي من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تداولت صفحات التواصل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تشير إلى احتمالية تعرض مصر لواحدة من أقوى العواصف الرملية الجدارية في تاريخ مصر الحديث؟

وقالت منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذا الكلام مبالغ فيه بشكل كبير ويدخل في نطاق التهويل لصنع التريند على السوشيال ميديا.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، السبت: وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع حدوث تغير في الحالة الجوية يوم الأربعاء المقبل مقارنة بالأيام الحالية.

وتابعت: يوم الأربعاء يوجد ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتجاوز 32 و33 درجة مئوية، بسبب حركة منخفض جوي صحراوي يوجد في الصحراء الغربية، المنخفض تصاحبه قيم ضغطية منخفضة ولكن ليس بالأرقام المعلنة في المنشورات المتداولة، وسيكون مصحوبًا بكتل هوائية جنوبية غربية "صحراوية" ستؤدي إلى الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

وواصلت عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: الأجواء الحارة فترة النهار ستكون أقل من يوم الثلاثاء الماضي، وسيكون هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يمكن أن يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وهذا أمر معتاد في الربيع، والرياح بين 35 و45 كم في معظم المحافظات وليس 100 كم كما يتم تداوله.

وشددت على أن هذه المنشورات غير صحيحة تمامًا ومبالغ فيها بشكل كبير على خلاف الحقيقة، مطالبة المواطنين بتوخي الحرص والدقة واستقاء المعلومات من هيئة الأرصاد.

كما طالبت المواطنين بضرورة متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث من الوارد حدوث تغيير أو تحديث في التنبؤات الجوية في أي وقت.

وأشارت إلى أنه مع يوم الخميس المقبل ستنخفض قيم درجات الحرارة لتعود إلى قيم الحرارة الحالية بمعدل 4 و5 درجات لتكون حول المعتاد في هذا التوقيت من العام، إلى جانب عودة فرص سقوط الأمطار على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وهي أيضًا من الأمور المعتادة في هذا التوقيت من العام.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن تعرض مصر لعاصفة قد تكون تاريخية، قائلة إننا على أعتاب واحدة من أقوى العواصف الرملية الجدارية في القرن الحالي في مصر.

وبحسب ما تم تداوله: ترصد النماذج منخفض صحراوي عنيف جدًا قادم من عمق الصحراء الكبرى، بقيم ضغط منخفضة توصل لـ 996 ملل بار، وبسبب فرق الضغط، متوقع لسرعة الرياح أن تتجاوز 100 كم/ ساعة في الصحراء الغربية.

اقرأ أيضًا:

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)

الأسعار والمساحات.. الإسكان تكشف الفرق بين شقق ديارنا والإسكان المتنوع