شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة يكرم ”الخليج 365” تقديراً لتغطياته الصحفية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

كرم مركز دراسات وبحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي، مدير تحرير ”الخليج 365”، تقديراً للدور البارز الذي تقوم به الجريدة في التغطيات الصحفية المتميزة.

وجاء التكريم في إطار ندوة إعلان نتائج استطلاع الرأي حول دراما رمضان، حيث أشاد المركز بالدور الإعلامي الفعال الذي لعبه ”الخليج 365” في متابعة الأحداث الفنية والثقافية، وتسليط الضوء على قضايا الإعلام والفن بشكل مهني ومتميز.

وكان المركز قد أجرى استطلاعًا للرأي شمل عينة مكونة من 1100 مفردة تمثل مختلف فئات المجتمع المصري، بهدف رصد توجهات الجمهور وتفضيلاته للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2025، وكشفت النتائج عن أبرز اختيارات الجمهور وأفضل الأعمال من وجهة نظرهم.



