شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي: فخور بنجاح "لام شمسية" كعمل مصري خالص من إنتاج الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المخرج كريم الشناوي، مخرج مسلسل "لام شمسية" والحاصل على جائزة أفضل مخرج دراما رمضان 2025، عن سعادته الكبيرة بتكريمه داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل لحظة مهمة ومؤثرة في مسيرته المهنية.

وقال الشناوي خلال كلمته في ندوة إعلان نتائج استطلاع الرأي حول دراما رمضان 2025: "مبسوط جداً بوجودي هنا، وكان مفاجأة جميلة بالنسبة لي أن أُكرم في الكلية التي تخرجت فيها، آخر مرة كنت هنا كنت أُخرج مشروع تخرجي، واليوم أعود مكرماً كمخرج".

ووجه الشناوي شكره للدكتورة ماجي الحلواني، عميدة الكلية الأسبق، معرباً عن فخره بانتمائه إلى دفعة 2007 بكلية الإعلام، قائلاً: "أعتز كثيراً أنني خريج إعلام القاهرة".

وأشار إلى أن مسلسل "لام شمسية" تم إنتاجه بشكل مصري كامل من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشدداً على أن جودة العمل كانت أولوية قصوى إلى جانب قوة الفكرة المطروحة في المسلسل.

وفي ختام كلمته، وجه كريم الشناوي نصيحة لطلاب الكلية المقبلين على سوق العمل، مؤكداً أهمية الإصرار على تحقيق الطموح والتمسك بالشغف والسعي المستمر نحو التعلم والتطوير المهني.

وكان مركز دراسات وبحوث الرأى العام قد أجرى استطلاعًا للرأى شمل 1100 مفردة من جميع فئات المجتمع المصرى، بهدف التعرف على تفضيلات الجمهور للأعمال الدرامية التى تم عرضها خلال شهر رمضان 2025، وقد أسفر الاستطلاع عن عدد من النتائج التى تعكس رؤية الجمهور المصرى حول الدراما الرمضانية واختيار الأفضل بينها.