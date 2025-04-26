شكرا لقرائتكم خبر عن سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة سحر مصطفى الشاذلي، مدير مركز بحوث ودراسات الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن هناك اهتماماً متزايداً لدى الجمهور المصري بما يُقدم في الدراما الرمضانية، مشيرة إلى أن المركز أجرى استطلاعاً شمل عينة مكونة من 1100 مفردة من مختلف شرائح المجتمع المصري لرصد تفضيلاتهم خلال موسم دراما رمضان 2025.

وخلال عرضها لنتائج الدراسة في ندوة إعلان نتائج الاستطلاع، أوضحت سحر أن الدراما الاجتماعية جاءت في مقدمة الأنواع الدرامية المفضلة لدى الجمهور، حيث تصدر مسلسل "ولاد الشمس" ومسلسل "لام شمسية" قائمة الأعمال الاجتماعية الأكثر شعبية.

أما من حيث نسب المتابعة، فقد احتل مسلسل "لام شمسية" المركز الأول كأكثر الأعمال مشاهدة، تلاه "أشغال شاقة"، ثم "ولاد الشمس"، ثم "كامل العدد".

وفيما يتعلق بالتفضيل الجماهيري، جاء مسلسل "لام شمسية" في المركز الأول، يليه مسلسل "ولاد الشمس".

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن فوز كريم الشناوي بجائزة أفضل مخرج عن مسلسل "لام شمسية"، بينما حصلت مريم نعوم على لقب أفضل مؤلفة عن نفس المسلسل، وجاء مهاب طارق كأفضل مؤلف عن مسلسل "ولاد الشمس".

وفي فئة التمثيل، حصلت أمينة خليل على لقب أفضل ممثلة، تلتها ياسمين عبد العزيز، ثم دينا الشربيني، وعلى مستوى أفضل ممثل، جاء محمد شاهين في المركز الأول، يليه أحمد العوضي.

وفي الفئات الكوميدية، فازت دنيا سمير غانم بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، وهشام ماجد كأفضل ممثل كوميدي، فيما حصد مصطفى غريب لقب أفضل ممثل شاب، وتلاه طه دسوقي، بينما تساوى أحمد مالك ومصطفى عماد في نفس الفئة، أما جائزة أفضل ممثلة صاعدة فكانت من نصيب ياسمينا العبد.