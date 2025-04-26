شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل "ولاد الشمس" وأشكر المتحدة على ثقتها والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته البالغة بالتكريم الذي حظى به خلال ندوة إعلان نتائج استطلاع الرأي حول دراما رمضان 2025 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ووجه دسوقي الشكر إلى الحضور بالكلية، معبرًا عن امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وللمنتجة دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة، لثقتها الكبيرة في فكرة مسلسل "ولاد الشمس"، الذي نافس بقوة في موسم رمضاني شهد منافسة درامية شرسة.

وقال دسوقي خلال كلمته: "تكريمي اليوم لا يخصني وحدي، بل هو تقدير لكل فرد عمل واجتهد في مسلسل 'ولاد الشمس'، وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل".