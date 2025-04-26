شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في فعاليات مؤتمر الهندسة لدول البريكس 2025، الذي تستضيفه مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري، تحت عنوان "تقارب قوة التطوير الهندسي، وخلق مستقبل مشرق لبريكس".

وأوضح الحديثي أن المؤتمر يركز على قضايا محورية تشمل تطوير التعليم الهندسي، وتعزيز الكفاءات الأساسية للمهندسين، وتحقيق الاعتراف الدولي بالمؤهلات الهندسية، إضافة إلى دعم الابتكار التكنولوجي والتطوير المهني المستمر.

وفي إطار أعمال المؤتمر، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد المهندسين العرب والجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي (CEEAA)، حيث وقعها عن الجانب الصيني جو بيهوا، رئيس الجمعية، التي تأسست عام 2015 وتُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم اعتماد برامج التعليم الهندسي في الصين، وعضوًا في الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الحديثي أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاعتراف المتبادل بالأنظمة الهندسية واعتماد برامج تعليم المهندسين المتميزين بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم الدعم الفني والتقني للمنظمات الأعضاء، وتعزيز التبادلات الفنية والأكاديمية بين الدول العربية والصين، بالإضافة إلى تطوير مسارات وخطط النظم الهندسية المشتركة.

كما نصت الاتفاقية على وضع مبادئ وإجراءات لتسهيل التبادل الأكاديمي بين طلاب الهندسة في البرامج المعتمدة لدى الطرفين، والعمل على تأسيس نظام عالمي للاعتراف المتبادل ببرامج الماجستير والدكتوراه، بما يغطي أنظمة تعليمية متنوعة، مع دعوة الدول العربية للمشاركة الفاعلة في هذا الإطار المشترك.