شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تهنئ أعضاءها بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، بخالص التهنئة إلى الأطباء البيطريين في مصر وجميع أنحاء العالم، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يُوافق السبت الأخير من شهر أبريل كل عام.

وتوجهت النقابة بتحية تقدير وعرفان لكل طبيب بيطري، تقديرًا لدورهم المهم في حماية صحة الحيوان، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويحمل الاحتفال هذا العام شعار: "صحة الحيوان مسؤولية جماعية"، تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود لضمان مستقبل صحي أفضل للجميع.

ويُذكر أن اليوم العالمي للطبيب البيطري أُقر لأول مرة عام 2000 بمبادرة من الرابطة العالمية للطبيب البيطري (WVA)، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والبحث العلمي، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

واختتم مجلس النقابة تهنئته بتمنياته لكافة الأطباء البيطريين بدوام التوفيق والعطاء لخدمة المجتمع وتحقيق رسالتهم النبيلة.