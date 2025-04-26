شكرا لقرائتكم خبر عن "ونغرس فيأكل من بعدنا"..موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 2 مايو 2025 ، الموافق ٤ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ بعنوان: "ونغرس فيأكل من بعدنا"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بفضيلة الإتقان في كل شيء، وأثر ذلك في تقدم الأمم .



وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد شارك في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية المنعقد هذا العام بعنوان "العلم والدين والذكاء الاصطناعي – الجوانب الأخلاقية – التآزر لا الشك"، وذلك بمقر الجمعية الإسلامية الكرواتية، استهل الوزير كلمته بشكر القائمين على المؤتمر الذي حضر جلسته الافتتاحية وزير الثقافة الكرواتية، ومفتي مسلمي كرواتيا، ونائب عمدة مدينة زغرب، وعدد من العلماء والمشاركين من شتى أنحاء العالم.

وقد ألقى الوزير بحثًا مصغرًا في المؤتمر مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية، وأضاف إليه محاضرة وجيزة عن نظرة الإسلام عمومًا إلى العلم وإلى مستجدات الذكاء الاصطناعي وما يتصل به من آفاق إيجابية وأخرى سلبية.