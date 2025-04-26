شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الأحد 27 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 27 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.