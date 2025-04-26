شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 26 أبريل 2025 02:04 م
أفادت إدارة الطوارئ في محافظة هرمزجان، بأنه تم نقل نحو 500 مصاب جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى مستشفيات المحافظة حتى الآن.
وأعلن مدير عام إدارة الأزمات في هرمزجان، أن التحقيقات جارية في المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، وأعلن أنهم يعملون على تحديد سبب الحادث بسرعة وسيتم الإعلان عنه للرأي العام قريبا.
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