شكرا لقرائتكم خبر عن خفض مساعدات الولايات المتحدة يعطل برامج تطعيم الأطفال مع عودة الحصبة والتهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، إن خفض تمويل المساعدات العالمية من الولايات المتحدة، يعطل جهود تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة تقريبا مثلما فعلت جائحة كورونا.

وقد تزايدت حالات تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء، على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه، تأثرت عمليات التطعيم الطارئة والروتينية بشكل كبير فيما يقرب من نصف البلدان في بداية أبريل بسبب تخفيضات التمويل، وفقًا لتقارير من مكتب منظمة الصحة العالمية في 108 دولة، معظمها من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في بيان مشترك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) إن خفض التمويل أدى أيضا إلى تقليص إمدادات اللقاحات وإعاقة مراقبة الأمراض.



وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "النكسات مماثلة لما شهدناه خلال جائحة كورونا موضحة، إن هذه الأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.



وقال البيان المشترك إن كورونا تسبب فيما وصف بأنه أكبر تراجع في التطعيم للأطفال منذ جيل، كما أن خفض تمويل المساعدات، بقيادة الولايات المتحدة - التي كانت في السابق أكبر مانح في العالم - يهدد بنفس النتيجة.

ودعوا إلى الحفاظ على تمويل تطعيم الأطفال قبل جولة تمويل جافي، المقرر إطلاقها في يونيو، وتسعى المجموعة إلى جمع 9 مليارات دولار لتمويل عملها في الفترة من 2026 إلى 2030.



قالت سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لمنظمة جافي، إنه من الممكن مكافحة ارتفاع معدلات الأمراض المعدية ولكن فقط إذا تم تمويل المنظمة بشكل كامل.

وأكدت الوكالات، إن حالات الإصابة بالحصبة زادت على أساس سنوي منذ عام 2021، في حين ارتفعت حالات الإصابة بالتهاب السحايا في أفريقيا العام الماضي وارتفعت أيضًا حالات الإصابة بالحمى الصفراء بعد انخفاضها في العقد الماضي.

وفي الشهر الماضي، أظهرت وثيقة داخلية للحكومة الأمريكية أنها ستتبع تخفيضاتها المخصصة لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، كجزء من خطط أوسع نطاقا لتبسيط وتركيز المساعدات الخارجية بما يتماشى مع سياسة "أمريكا أولا"، بإلغاء مساهمتها البالغة نحو 300 مليون دولار سنويا في التحالف العالمي للقاحات والتحصين .

في الأسبوع الماضي، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز أنها رشحت مارك لويد، مساعد المدير العام للصحة العالمية، لعضوية مجلس إدارة جافي المكون من 28 عضوًا، وكان مقعد الولايات المتحدة شاغرًا سابقًا، ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية وتحالف جافي التعليق على ما قد يعنيه هذا بالنسبة للتمويل الأمريكي.