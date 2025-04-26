شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا البدوي: وعي الرأي العام المصري بجودة الأداء الدرامي في تصاعد مستمر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة، أن وعي الرأي العام المصري بجودة الأداء الدرامي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر إدراكاً وتمييزاً لمستوى الأعمال الفنية التي تعرض عليه.

وأضافت دكتورة ثريا خلال كلمتها بندوة إعلان نتائج استطلاع الرأي حول دراما رمضان 2025، أن متابعة الجمهور للأعمال الدرامية باتت تقوم على تقييم واعٍ لجودة الأداء والمضمون، ما يعكس تطور الذوق العام ومستوى التفاعل مع الإنتاج الدرامي.

وأشارت إلى أن مركز دراسات وبحوث الرأي العام بالكلية يقوم بدور مهم في رصد هذا الوعي وتحليله، موضحة: "سنرى معاً ما توصل إليه المركز من نتائج تعبر عن توجهات واختيارات الجمهور المصري خلال موسم دراما رمضان الأخير".