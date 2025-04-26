شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة إعلان نتائج استطلاع رأى الجمهور حول دراما رمضان 2025 بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، منذ قليل، فعاليات ندوة مركز دراسات وبحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك لإعلان نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول دراما رمضان 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وكان المركز قد أجرى استطلاعًا للرأي شمل عينة مكونة من 1100 مفردة تمثل مختلف فئات المجتمع المصري، بهدف رصد توجهات الجمهور وتفضيلاته للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2025، وكشفت النتائج عن أبرز اختيارات الجمهور وأفضل الأعمال من وجهة نظرهم.

ومن المقرر أن تشهد الندوة تكريم عدد من المبدعين الذين حصلوا على المراكز المتقدمة في استطلاع الرأي، من بينهم المخرج كريم الشناوي عن مسلسل "لام شمسية"، والمؤلفة مريم نعوم، وشركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل، إلى جانب الفنان أحمد مالك بطل مسلسل "ولاد الشمس" والمنتجة دينا كريم، كما يتم تكريم الدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف هلال مدير قناة MBC مصر، لحصول مسلسل "أشغال شاقة" على لقب أفضل مسلسل كوميدي، بالإضافة إلى عمرو أبو خطوة الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال قناة ON TV التي تصدرت قائمة القنوات الأكثر مشاهدة خلال الشهر الكريم.