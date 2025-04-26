شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى عقل: دراما رمضان 2025 شهدت زخما كبيرا وموضوعات جريئة بعلم ودراسة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نشوى عقل، وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن السنوات الأخيرة شهدت زخماً ملحوظاً في صناعة الدراما المصرية، لا سيما خلال الموسم الرمضاني الأخير، إذ برزت موضوعات جريئة تم تناولها بعلم ودراسة ووعي حقيقي بقضايا المجتمع.

وأشارت دكتورة نشوى إلى أن صناع الدراما بدأوا يظهرون للجمهور بوجوههم الحقيقية، مقدمين أعمالاً تنبض بالتحية والإبداع، مما ترك تأثيراً واضحاً لدى المشاهدين في الموسم الرمضاني الأخير.

وأعربت عن أملها في أن يشهد الموسم الرمضاني القادم استمراراً لهذا الزخم والرقي الذي ميز الأعمال الدرامية خلال العام الحالي، مؤكدة أن الدراما المصرية قادرة على مواصلة الريادة إذا استمرت بنفس النهج العلمي المدروس.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة مركز دراسات وبحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك لإعلان نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول دراما رمضان 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وكان المركز قد أجرى استطلاعًا للرأي شمل عينة مكونة من 1100 مفردة تمثل مختلف فئات المجتمع المصري، بهدف رصد توجهات الجمهور وتفضيلاته للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2025، وكشفت النتائج عن أبرز اختيارات الجمهور وأفضل الأعمال من وجهة نظرهم.