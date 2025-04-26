شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: مشروع حقن التربة الرملية بالطين حصل على 3 براءات اختراع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علي عبد العزيز، بـ مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع حقن التربة الرملية بالطين حصل على 3 براءات اختراع مصرية، مشيرًا الى انه يُعد أحد الحلول العلمية الأكثر واقعية لأزمة ندرة المياه وتحديات الزراعة في الأراضي الرملية.

وأضاف عبد العزيز أن المشروع عرضها النائب أشرف أبو النصر تحت قبة مجلس الشيوخ، بعدما حاز اهتمامًا واسعًا بفضل نتائجه المبهرة في غرب المنيا، حيث تحولت الرمال الجرداء إلى تربة خصبة توفر المياه وتقلل التكلفة وتنتج محاصيل قوية دون أسمدة عضوية.

وأوضح أن النائب أشرف أبو النصر طالب فيها بتعميم الابتكار المصري، واصفًا إياه بأنه "نموذج يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها"، نظرًا لقدراته على خفض استهلاك المياه والطاقة والأسمدة في بيئة صحراوية بالكامل.

وأشار عبد العزيز أن أن ظهور المشروع تحت قبة مجلس الشيوخ يمثل لحظة مفصلية في مسيرته، ويمنحه دفعة قوية نحو التوسع والتطبيق على نطاق قومي، مؤكدًا أن مصر تمتلك الحلول، وتنتظر القرار

وأن الدعم الذي أعلنه مجلس الشيوخ يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا بقيمة الابتكار المحلي في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عبد العزيز أن المشروع لم يعد مجرد تجربة بحثية، بل خيارًا استراتيجيًا لمستقبل الزراعة في مصر.