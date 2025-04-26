شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء والفاو ينظمان المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة في جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

نظّم مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المؤتمر الختامي لمشروع "تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية" بمحافظة جنوب سيناء، والذي شمل مدن رأس سدر، الطور، ونويبع، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز.

وخلال فعاليات الحفل، أكد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن تنمية سيناء تمثل أولوية قصوى لمركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه التعاون مع الفاو في نجاح المشروع، من خلال تنفيذ المدارس الحقلية التي أسهمت في رفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، مما انعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين الثروة الحيوانية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الفاو في مصر، عن شكره وتقديره لمركز بحوث الصحراء على نجاح المشروع، مشيدًا بالنتائج المحققة، ومؤكدًا استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة في مشاريع جديدة تستهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحسين الإنتاج ودعم سبل العيش في سيناء.

كما استعرض الدكتور أشرف الصادق، مستشار الفاو، أبرز إنجازات المشروع، والتي شملت عدد المستفيدين والمدارس الحقلية التي تم تنفيذها، إلى جانب أهم مخرجات المشروع.

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع، أنه تم تنفيذ نحو 100 مدرسة حقلية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، شارك فيها أكثر من 1200 مزارع وسيدة من أبناء المحافظة.

وفي ختام الحفل، قام كل من الدكتور محمد عزت والدكتور محمد يعقوب بجولة ميدانية لتفقد عدد من النماذج الناجحة لمشروعات الدجاج البياض التي تم تنفيذها ضمن المشروع، حيث استمعا إلى شرح من السيدات المشاركات حول طرق إدارة هذه المشروعات وتطبيق التوصيات التي تم اكتسابها من خلال المدارس الحقلية، والتي ساهمت في تحقيق دخل مستدام وتحسين مستوى المعيشة للأسر المشاركة.



بحوث الصحراء والفاو ينظمان المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة