شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات من المبالغة فى ارتداء الملابس الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26 أبريل، حيث يشهد الطقس أجواء ربيعية مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين عدم ارتداء الملابس الصيفية خاصة خلال فترات الليل، حيث الأجواء مائلة للبرودة لباردة ببعض المناطق وتصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال 16 درجة .

ويشهد اليوم طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 32 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 19 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.