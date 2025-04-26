شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع 9 بالمقطم ونقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق الزلزال العشوائى لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية ، وتحول إلى بؤرة للتلوث، كما يفتقد لوسائل الحماية المدنية نتيجة انتشار الوصلات الكهربائية العشوائية به مما شكل تهديدًا للمكان وقاطنيه والمنطقة المحيطة به.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم توفير مكان لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يضار أى بائع حيث تحرص الدولة على الحفاظ على مصادر أرزاقهم مع توفير البيئة الآمنة لهم لممارسة انشطتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة، والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، والطرق العامة، وتعطيل المرور، بالإضافة إلى توفير بيئة حضارية للباعة والمتسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوقى عمار بن ياسر ، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي ) .

وسوق عمار بن ياسر الحضاري مقام على مساحة 5 فدان ، ويتكون من مبنى إداري، و95 محلا بمساحة 18 متر للمحل الواحد، مخصصة لأنشطة بيع الخضار ،والفاكهة ، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة، و20محل خارجي، وكافيتريا، و2 شواية، ومنطقة مظلات، و5 مناطق انتظار.

أما سوق عبد المجيد محمود فيضم 4 مولات ، بإجمالي 222 محل، وكافيتريا.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء تامر شوشة رئيس حى المقطم، وعدد من قيادات مديرية أمن القاهرة.



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة



محافظة القاهرة تزيل سوق الزلزال العشوائى بالمقطم وتنقل الباعة