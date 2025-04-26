شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف تسلم أمانات بقية 900 ألف جنيه كانت بحوزة مصاب والان مع تفاصيل الخبر

سلمت هيئة الإسعاف أمانات بقيمة 900 ألف جنيه على خلقية بلاغ لحادث لسائق بدراجة نارية، على طريق السويس أمام بوابة المطار اتجاه مصر الجديدة.



وتوجهت المركبة الإسعافية كود 3077 إلى مكان الحادث، لتصل إلى المصاب في غضون 4 دقائق فقط.

وقالت هيئة الإسعاف: الواقعة كانت عبارة عن حادث دراجة نارية أسفر عن مصاب واحد فقط، مصاب بكسور متعددة وباضطراب في درجة الوعي، ولا يرافقه أحد و تم من خلال الاسعاف استخدام الجبائر الجاهزة وتركيب الجبيرة العنقية مع تأمين مجرى الهواء للمصاب، ومتابعة علاماته الحيوية.

وتابعت: أثناء إسعاف المصاب والشروع في نقله بواسطة البوردة الصلبة تحسبًا لوجود أي إصابات بالعمود الفقري، تبين وجود شنطة حمراء تمزقت بعض أجزائها وظهرت منها أوراق مالية.

وتحفظ طاقم الإسعاف على المبلغ واصطحب المصاب إلى المستشفى، وبعد التأكد من استقرار درجة وعيه أكد المصاب أن ذلك المبلغ يعود لمحل الذهب الذي يعمل به.

وتواصل طاقم الإسعاف مع أصحاب ذلك المبلغ النقدي لطمأنتهم على المصاب وتم تسليمهم كامل المبلغ الذي بلغت قيمته تسعمائة ألف جنيه.