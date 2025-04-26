شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 51 ألفا و495 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51 ألفا و495 شهيدا، و117 ألفا و524 جريحا، منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن من بين الحصيلة 2111 شهيدا، و5483 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر ذاتها، أن 56 شهيدا بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.