شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في بندر عباس بإيران.. ونقل 80 مصابا بعد انفجار ميناء شهيد رجائى والان مع تفاصيل الخبر

رغم وصول قوات الإنقاذ والأمن والاستجابة السريعة إلى موقع انفجار في ميناء شهيد رجائي ببندر عباس جنوب إيران، إلا أن الميناء لا يزال في حالة من الفوضى، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن موجة الانفجار قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة، كما تضررت جميع السيارات وسحقت إلى حد ما.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين كانوا في مكان الانفجار وقت الحادث، لكن بحسب عدد من موظفي الميناء، فمن المرجح أن يكون عدد كبير من الأشخاص قد أصيبوا أو حتى قُتلوا في الحادث.

وبعد الانفجار القوي الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، أعلن مقر إدارة الأزمات على الفور حالة التأهب في جميع المستشفيات في بندر عباس.

ورغم أن عدد الضحايا والجرحى في هذه الحادثة لا يزال غير معروف، إلا أن ما يمكن رؤيته الآن في الميناء هو ارتفاع عدد الإصابات.

من جانبها، قالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط: "بعد نشر أنباء عن انفجار وحريق في منطقة ميناء الشهيد رجائي، نعلمكم أن هذا الانفجار ليس له أي صلة بالمصافي وخزانات الوقود ومجمع التوزيع وخطوط أنابيب النفط التابعة لهذه الشركة في تلك المنطقة، وأن المرافق الموجودة في منطقة بندر عباس تعمل حاليًا دون انقطاع".

وأفادت إدارة الطوارئ في محافظة هرمزجان، بأنه تم نقل 80 مصاباً جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى مستشفيات المحافظة حتى الآن.