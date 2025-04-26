شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الفاتيكان يعلن 9 أيام حدادا على البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أكد الفاتيكان بدء أيام الحداد على البابا فرنسيس لمدة 9 أيام، والمعروفة باسم "نوفيندياليس"، والتي بدأت اليوم السبت بالاحتفال بالقداس الجنائزي في كنيسة القديس بطرس، وتمتد هذه الفترة من التكريم للبابا حتى الأحد 4 مايو، وفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب 20 ألفا و500 عامل بمختلف التخصصات الفنية والإدارية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية لجميع قطاعات الوزارة، خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا قبل نصف ساعة من بدء جنازة البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس، ويحضر الجنازة زعماء العالم مثل نالد ترامب ولولا دا سيلفا وإيمانويل ماكرون ومعظم الزعماء الأوروبيين، من المتوقع أن يحضر أكثر من 200 ألف شخص جنازة البابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان. وسيكون للوفد الأرجنتيني برئاسة الرئيس خافيير ميلي مكانة شرفية في لجنة السلطات، باعتبار الأرجنتين هي بلد ميلاد فرنسيس.

وزيرة التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس فعالية الإصلاح"الصحة": تدريب مكثف لأكثر من 20 ألف من العاملين بجميع قطاعات الوزارةيتقدمهم ترامب وماكرون.. شاهد ملوك وزعماء العالم يودعون البابا فرنسيس

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية بلغت 118.5 مليار جنيه، موزعة ما بين 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.4 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي، 7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء. رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تستعرض التجربة المصرية لتوفير سكن لمنخفضى الدخل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب متابعة إتاحة النماذج يوميا عبر هذا الرابط، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة اليوم السبت نمتذج استرشادية فى مادة اللغة العربية. https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Secondry/secondry3/Term1/Guidance_models_APRIL_2025/Guidance_models_APRIL.html أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن "أ ف ب"، أن مسؤول فى حماس يقول إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين في صفقة لإنهاء حرب غزة. أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا.. تفاصيل شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا اليوم، حيث تحرك سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، إلى نحو 4770 جنيهًا، مقارنة بختام تداولات أمس 4750 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالآتي: - عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه. - عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها. - عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه. - عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 26 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. مجلس الأهلى يجتمع اليوم لحسم مصير مارسيل كولر واتجاه لإقالته الطقس اليوم السبت 26-4-2025.. شبورة صباحًا وأجواء مائلة للحرارة على القاهرة سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا.. تفاصيل 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم مسؤول بحماس: مستعدون لإطلاق سراح جميع المحتجزين فى صفقة لإنهاء حرب غزة

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