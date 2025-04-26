شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وفد الحركة يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق صفقة شاملة والان مع تفاصيل الخبر

قالت حماس إن وفد الحركة يصل إلى القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسري على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن انحساب الاحتلال الكامل من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: "وفد الحركة سيبحث فى القاهرة تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع الشعب الفلسطيني وضرورة التحرك لإدخال المساعدات للقطاع".