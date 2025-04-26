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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26 -4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26 -4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى توفير السلع الغذائية، كما وفرت اليوم السبت 26- 4 - 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

- الطماطم 10 جنيهات.

- البصل 10 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 10 جنيهات.

- الجزر 12 جنيها.

- بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 13 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها.

- الكوسة بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.

- الفلفل الألوان بـ60 جنيها.

- الليمون بـ 80 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

- الموز البلدي بـ 40 جنيه.

- الفراولة 40 جنيها.

- الجوافة 37 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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