شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة على مدار الأشهر الماضية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أدت الى زيادة المخزون السلعي مما مكن الوزارة في اطلاق العديد من المبادرات ووفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بكميات كبيرة في المنافذ والمعارض والأسواق وبأسعار مخفضة قد تصل الى 30%.