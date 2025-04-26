شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد مهيب يجلله الوقار وتغمره رهبة الوداع الأخير، شارك اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مراسم وداع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وسوف تبدأ المراسم من كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، وسط حضور كبير من أصحاب الغبطة والنيافة والآباء الكرادلة والأساقفة وقادة الكنائس من مختلف أنحاء العالم، على أن يُنقل جثمان قداسته لاحقًا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، حيث يُوارى الثرى.

وتأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن مشاعر المحبة والاحترام المتبادل، وتجسيدًا للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية عبر تاريخ طويل من التعاون الأخوي.



الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس