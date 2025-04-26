أخبار مصر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس

0 نشر
0 تبليغ

  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس 1/3
  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس 2/3
  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

السبت، 26 أبريل 2025 11:36 ص

في مشهد مهيب يجلله الوقار وتغمره رهبة الوداع الأخير، شارك اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مراسم وداع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وسوف تبدأ المراسم من كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، وسط حضور كبير من أصحاب الغبطة والنيافة والآباء الكرادلة والأساقفة وقادة الكنائس من مختلف أنحاء العالم، على أن يُنقل جثمان قداسته لاحقًا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، حيث يُوارى الثرى.

وتأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن مشاعر المحبة والاحترام المتبادل، وتجسيدًا للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية عبر تاريخ طويل من التعاون الأخوي.

FB_IMG_1745655359787
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس

 

FB_IMG_1745655369875
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك فى وداع البابا فرنسيس

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements