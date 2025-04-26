شكرا لقرائتكم خبر عن 62 فرصة عمل لسائقي الحافلات فى الخليج براتب 24 ألف جنيه.. اعرف إزاى تقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 62 فرصة عمل على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

شروط ومزايا هذه الفرص الجديدة هي:

- راتب شهري يعادل 24 ألف و900 جنيه مصري.

- السن من 25 الى 40 سنة.

- رخصة قيادة سارية خاصة -مهنية.

- وجود ضمان صحي من خلال الشركة.

- الإجازات طبقًا لقانون العمل.

- توفير مواصلات.

- فترة اختبار 3 شهور.

- عقد حكومي.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم قد بدأ من الخميس الموافق 24 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام، ويتم ارسال السيرة الذاتية وصورة الرخصة "pdf"، على البريد الإلكتروني هنا..