شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. تعرف على موعد بدايتها ونهايتها والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، للعام الدراسي 2025، موضحة أنها تنطلق يوم 21 مايو المقبل وتستمر حتى 27 من نفس الشهر على أن تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات ويتم اعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي:

- تواجد كل القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم.

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكل التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى.