شكرا لقرائتكم خبر عن سلع توفرها وزارة التموين لمستحقى الدعم الإضافي بعد مد فترة الصرف حتى آخر مايو والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف منحة الدعم الإضافي للمستحقين على بطاقات التموين من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بعد مد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على البطاقات حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 سلعة ومتاح صرفها للمواطنين على البطاقات ضمن منحة الدعم الإضافي ويتم صرف السلع على حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيها دعم إضافى، وكذلك الصرف بحد أقصى 4 كيلو سكر حر و 2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم إضافي، إضافة إلى صرف سلع حرة أخرى بباقي مبلغ المنحة، ويأتي ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي لـ 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية.