شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وميلانيا يقفان أمام نعش البابا فرنسيس لتوديعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أمام نعش البابا فرانسيس لتوديعه في الجنازة التى تتم في ساحة القديس بطرس، وتوجه الرئيس الأمريكي، إلى روما أمس الجمعة لحضور جنازة بابا الفاتيكان.

وقال الرئيس الأمريكى في حديثه للصحفيين قبل مغادرته واشنطن للسفر إلى إيطاليا، إنه سيلتقي رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني. وقال: "سوف ألتقي برئيسة الوزراء الإيطالي." ويتواجد أيضًا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في روما لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس برفقة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، ووفد أوكراني.

وكان زيلينسكي قد أعلن في اليوم السابق أن أوكرانيا ستكون ممثلة حتى في غيابه. إذا فشلتُ، فسيكون تمثيل أوكرانيا على مستوى كافٍ. وأضاف وزير الخارجية أندري سيبيها أن "السيدة الأولى أولينا زيلينسكا ستكون حاضرة.