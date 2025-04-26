شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: حل نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر هذه القناة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بمتابعة حل النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة عبر قناة "مدرستنا 3 من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم توفير النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3 الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يتم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الإحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10 مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.