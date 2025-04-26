شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب متابعة إتاحة النماذج يوميا عبر هذا الرابط، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة اليوم السبت نمتذج استرشادية فى مادة اللغة العربية.

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Secondry/secondry3/Term1/Guidance_models_APRIL_2025/Guidance_models_APRIL.html

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستمر فى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة حتى يوم 13 مايو المقبل، على أن يتم توفير نموذجين لكل مادة.

وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا 3" بداية من السبت الموافق 26 أبريل 2025، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميا.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.