شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نعش البابا فرنسيس من داخل كنيسة القديس بطرس تمهيدا لبدء الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "نقل نعش البابا فرنسيس من داخل كنيسة القديس بطرس تمهيدا لبدء الجنازة بعد انتهاء الطقوس والشعائر".

وبدأ زعماء دول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم بالتوافد إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس، التي ستقام صباح اليوم في ساحة بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.