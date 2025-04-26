شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مئات الآلاف على ساحة الفاتيكان لتوديع البابا فرنسيس حاملين صوره..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

امتلأت الساحة المركزية في الفاتيكان بالأشخاص منذ الصباح الباكر من اليوم السبت. ومن المتوقع أن تقام جنازة البابا فرنسيس أمام حشد من 200 ألف شخص وكبار الشخصيات مثل إيمانويل ماكرون، ودونالد ترامب، وخافيير ميلي، وفيليبي السادس.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أنه سيتم دفن البابا فرنسيس، وفقا لرغباته، في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وهو الحدث الذي سيختتم حبرية أول بابا من أمريكا اللاتينية التي استمرت 12 عاما.

ولكن أولاً، سوف تتم جنازة تليق بابا الفاتيكان ، الذى يطلق عليه بابا الفقراء، وليس فقط بسبب هيبة الاحتفال في عاصمة المسيحية، ساحة القديس بطرس والكاتدرائية. كما أن ذلك يأتي أيضًا بسبب حضور مئات الآلاف من الأشخاص فضلاً عن رؤساء الدول والحكومات والزعماء الدينيين المهمين.

منذ الفجر، تجمع الآلاف من المصلين أمام ساحة القديس بطرس لتأمين مكان جيد عندما فتحت المداخل في الساعة 6:00 صباحًا (04:00 بتوقيت جرينتش). وحمل بعضهم أعلام بلدانهم، بينما رفع آخرون صور فرانسيس على لافتات.

وأضاف رجل من الحاضرين يبلغ من العمر 39 عامًا: "لم يكن مجرد بابا، بل كان تعريفًا لما هو الإنسان".

خلال ثلاثة أيام من الجنازة، شارك 250 ألف شخص في تشييع جثمان البابا الأرجنتيني، وانتظر البعض منهم حتى الساعات الأولى من الصباح.

وقال جان روجر مونجوينجي، وهو رجل جابوني يبلغ من العمر 64 عاما حضر الجنازة مع زوجته، "نرى الكثير من الناس وهذا يظهر مدى شعبية البابا فرنسيس".

وتقاسم الحماسة الشعبية الأضواء هذا السبت مع العشرات من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء الذين حضروا القداس الجنائزي، وخاصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الأرجنتيني، وفولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

ووفي زعيم 1.4 مليار كاثوليكي في العالم في 21 أبريل عن عمر ناهز 88 عاما نتيجة سكتة دماغية، بعد ما يقرب من شهر من خروجه من المستشفى لفترة طويلة بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي.

وسيترأس القداس الكاردينال دين جيوفاني باتيستا ري، إلى جانب 980 من الكرادلة والأساقفة والكهنة.

وزار البابا أكثر من 65 دولة، عشرة منها في أمريكا اللاتينية، خلال حبريته، ولكن رحلته الأخيرة ستكون، داخل نعشه، عبر شوارع المدينة الخالدة والمواقع الشهيرة مثل الكولوسيوم، حيث من المتوقع أن يحضرها الآلاف من الأشخاص.

فرضت الحكومة منطقة حظر جوي فوق روما ونشرت وحدات مضادة للطائرات بدون طيار وقناصة على أسطح المنازل وعدة طائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.

ورغم هذه الجنازة الملكية، فإن قبره سيظل وفيا لصورة البساطة التي نحتها لنفسه: فهو مصنوع من الرخام من منطقة شمال إيطاليا التي جاءت منها عائلته، ولن يحمل قبره سوى اسم "فرانسيسكوس" كنقش وحيد.

