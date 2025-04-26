شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الأضحى.. هلال شهر ذو الحجة يولد الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد بحث المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد عيد الأضحى المبارك وإجازته الرسمية لعام 2025، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يُولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 (29 ذو القعدة 1446 هـ)، ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، كما يبقى الهلال في سماء باقي محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين 40 إلى 49 دقيقة، بينما تتراوح فترات بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 و59 دقيقة.

وبناءً على ذلك، تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وبذلك يتبقى نحو 35 يومًا تقريبًا على قدوم عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن التقويم الهجري، والذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، يعتمد على الدورة القمرية لتحديد بداية الأشهر. وقد أنشأ هذا التقويم الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (الموافق 24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لبداية أول سنة هجرية، ومن هنا جاءت تسمية "التقويم الهجري".