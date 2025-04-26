شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مراسم جنازة بابا الفاتيكان من ساحة القديس بطرس بروما والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الصلوات العلنية للفاتيكان بمختلف اللغات ضمن جنازة البابا فرنسيس فى روما، ونقدم بثا مباشرا لوقائع الجنازة.

وبدأ زعماء دول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم بالتوافد إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس، التي ستقام صباح اليوم السبت في ساحة بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.