شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات نهاية العام.. رابط تسجيل بيانات طلبة الثانوى والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى العام والشهادة الإعدادية، وجهت المديريات التعليمية الطلاب بتحديث وتسجيل بيانات التقدم للامتحانات عبر هذا الرابط، هنا.. قبل غلق باب التسجيل، مشددة على أهمية تحديث وكتابة البيانات للطلاب قبل موعد الامتحانات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.