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18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

السبت، 26 أبريل 2025 10:31 ص

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

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