شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم السبت، 26 أبريل 2025 10:31 ص

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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