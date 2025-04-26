شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المنتج محليا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتوريد القمح المحلى من المزارعين خلال موسم حصاد 2025 وصرف مستحقات الموردين في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد.

كما تشكل وزارة التموين والتجارة الداخلية لجان لاستلام وتخزين القمح المنتج محليا في المحافظات برئاسة مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وعضو عن مديرية الزراعة وعضو عن الجهات المسوقة " أمين الموقع التخزينى" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ومندوب عن البورصة السلعية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحافظين ومديري المديريات.