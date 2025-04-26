شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة فى الفاتيكان لتشييع جثمان البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دولة الفاتيكان استعدادات كبيرة لتشييع جثمان البابا فرنسيس، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير.

وبدأ زعماء دول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم بالتوافد إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس، التي ستقام صباح السبت في ساحة بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

وأكد الفاتيكان أن أكثر من 130 وفدا رسميا سيحضرون الجنازة، من بينهم نحو 50 رئيس دولة و10 ملوك، في وداع تاريخي للبابا الراحل الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وفي بازيليك القديس بطرس، أُقيم رتبة إغلاق نعش البابا، وذلك عند مذبح الاعتراف، في البازيليك الفاتيكانية، وترأس ذلك الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، بحضور بعض أفراد عائلة البابا الراحل، إلى جانب المشاركين المحددين من قبل مكتب الاحتفالات الليتورجية.

وخلال المراسم، تلا المونسينيور دييغو رافيلي، المكلّف بالاحتفالات الليتورجية، وثيقة موجزة توثّق حياة البابا وأعماله، ثم وُضعت هذه الوثيقة في النعش عند ختام الاحتفال.

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