شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: شهيدان جراء قصف من مسيرة إسرائيلية فى بيت لاهيا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: شهيدان جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف قواته منشأة تابعة للأمم المتحدة في وسط غزة، مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل أحد موظفيها، زاعمًا أن قصف المنشأة جاء عن طريق الخطأ، وفقًا لموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل".

في 18 مارس، استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بقطاع غزة، وشنَّ غارات مُكثفة على القطاع، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، يناير 2025، واستمر لمدة شهرين بعد انتهاء الجولة الأولى من الصفقة وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.