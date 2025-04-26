شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى 10 مايو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم النقابة العامة للأطباء، الاحتفال السنوى بيوم الطبيب المصرى، فى 10 مايو المقبل، مشيرة إلى أن يوم الطبيب المصرى ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، هو يوم نُكرّم فيه الإنسانية فى أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادى البيضاء التى تعمل فى صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص.

وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى تاريخ 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 197 سنة، وتم نقل مدرسة الطب لقصر العينى باشا فى سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب فى مصر وفى الشرق الأوسط وفى أفريقيا.

وعهد محمد على باشا الكبير إلى الطبيب الفرنسى أنطوان كلوت بك‏ بإنشاء المستشفى العسكرى الكبير ومدرسة الطب فى ‏( أبو زعبل)‏ عام ‏ 1826، ولم يكن فى مصر طبيب مصرى مؤهل، بل كان الطب السائد هو طب البركة وطب الشعوذة والرقى والتمائم، وكان الحلاقون والحجامون هم الذين يباشرون العمليات والجراحية، وانتقل المستشفى إلى قصر أحمد العينى فى عام‏1837، وخلال عشر سنوات تخرج فى مدرسة الطب‏ 420 طبيبا وبعد ثمانية عشر عاما كان عدد الخريجين‏ 1500 طبيب‏، ترجموا ما يزيد على الثمانين كتابا‏، وطبع من كل كتاب ألف نسخة فى مطابع بولاق،‏ وأرسلت نسخ من هذه الكتب إلى اسطنبول والجزائر ومراكش وتونس وسوريا والعراق وإيران.

انضمت مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية فى ‏1925‏ ووافق البرلمان فى ‏1928 على ميزانية إنشاء مستشفى فؤاد الأول ‏(‏المنيل الجامعى الآن)‏ وسميت المدرسة كلية طب قصر العيني، وفى عام‏ 1929‏ انتخب مجلس الكلية بالإجماع على بك إبراهيم (‏على باشا فيما بعد)‏ كأول عميد مصرى للكلية وأنشئت كلية طب الاسكندرية عام‏ 1940 ‏على أكتاف أساتذة قصر العينى، ثم افتتحت كلية طب العباسية عام ‏1947‏ وكانت تابعة لجامعة القاهرة، ثم أصبحت تتبع جامعة عين شمس فى عام ‏1950 وتوالت التوسعات لإنشاء الجامعات وكليات الطب فى مختلف المحافظات تدريجيا.

من هنا كان يوم الطبيب الذى يأتى فى ‏18‏ مارس من كل عام،‏ يوم انشاء مدرسة الطب فى عام‏ 1828، وكان شعار أول عيد للطبيب عام ‏1979‏ كان «سنبنى قصر العيني» وتم فعلا بناء قصر العيني.