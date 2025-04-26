شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم أتوبيس يقل ركاب لمصر للطيران بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عدد من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلي أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي اسفر عن إصابه السائق و بعض الركاب بإصابات طفيفة.

وقالت الشركة في بيان لها: وعلي الفور، تم نقل المصابين إلي مستشفى مصر للطيران للإطمئنان عليهم وعمل الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأقلعت رحلة مصر للطيران المتجهه من القاهره إلى أربيل وعلى متنها باقى ركاب الرحله، و فيما يخص الركاب المصابين فسيتم تسكينهم على رحلات اخرى بعد الإطمئنان علي حالتهم الصحية .

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلي المستشفى للإطمئنان علي الحالة الصحية للمصابين .

كما تواصل الجهات المعنية بمصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة مستجدات الوضع والوقوف علي أسباب وقوع هذا التصادم .